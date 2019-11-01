Нацбанк змінив оцінку зростання економіки і зберіг прогноз інфляції

Національний банк зберіг свій попередній прогноз інфляції на 2019-2021 роки і поліпшив оцінку зростання економіки до 3,5-4%.

Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті Національного банку України за жовтень 2019 року, повідомляє пресслужба НБУ.

"Інфляція знизиться до 6,3% до кінця цього року, на початку 2020 року увійде у цільовий діапазон (5% ± 1 в. п.) та досягне середньострокової цілі 5% наприкінці 2020 року. Водночас економіка України зростатиме на 3,5-4% у 2019-2021 рр.", - йдеться у звіті.

У НБУ зауважили, що прогноз інфляції залишився незмінним порівняно з липневою оцінкою.

Прогнозується, що базова інфляція у 2020-2021 роках уповільниться до 3,7–3,8%. Збільшення цін на сирі продовольчі товари також буде помірним (у межах 3–4%), якщо не станеться значних шоків пропозиції. Водночас регульовані ціни зростатимуть відносно високими темпами (близько 10%) внаслідок подальшого приведення ставок акцизів на тютюнову та алкогольну продукцію до європейських рівнів.

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Водночас Національний банк підвищив прогноз темпів економічного розвитку у 2019-2021 ррках. За базовим сценарієм економіка України зростатиме по 3,5% упродовж цього та наступного років (липневий прогноз – 3,0% та 3,2% відповідно) і прискориться до 4,0% у 2021 році (липневий прогноз – 3,7%). Черговий рекордний врожай зернових, стійкий внутрішній попит та зниження вартості енергоносіїв компенсують вплив уповільнення глобальної економіки і світової торгівлі та менш сприятливих цінових умов для українських експортерів.

Як і в липні, прогнозний сценарій Національного банку передбачає подальше зниження облікової ставки до 8% на кінець 2021 року за умови стійкого зниження інфляції до цілі 5%. Але нинішній прогноз базується на дещо нижчій траєкторії ключової ставки в найближчі квартали, якщо порівняти з липневим, з огляду на більш істотне її зниження у жовтні.

Як повідомляв Укрінформ, 23 жовтня Кабінет міністрів схвалив уточнені прогнозні показники економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки за двома сценаріями. Перший сценарій передбачає поступове прискорення економічного зростання, другий - успішне впровадження реформ і пов'язаний з ним сплеск інвестиційної активності.

За першим сценарієм прогнозується зростання реального ВВП на 3,7% у 2020 році, 3,8% - у 2021 році та 4,1% - у 2022 році; за другим сценарієм - зростання реального ВВП на 4,8% у 2020 році, 5,5% - у 2021 році та 6,5% - у 2022 році.