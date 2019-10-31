Україна отримає $300 мільйонів від Світового банку та ЄБРР — прем'єр

Українська делегація у листопаді поїде у Брюссель підписувати угоду на 300 млн доларів .

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сказав у вечірньому ефірі телеканалу 1+1 у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Все взагалі починається з мрії. Меморандум із респектабельними організаціями, такими як Світовий банк, банк реконструкції та розвитку - це дуже багато! Вони не підписуються під пустими словами. Кращим того підтвердженням є те, що у листопаді ми поїдемо у Брюссель підписувати угоду на 300 мільйонів доларів" - сказав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук на полях Міжнародного інвестфоруму RE: think. Invest in Ukraine та віцепрезидент ЄБРР Алан Пію підписали Меморандум щодо програми фінансування регіональних доріг. Партнери з ЄБРР кредитуватимуть обласні державні адміністрації під місцеві гарантії. Почати планують із відновлення місцевих доріг Херсонської області.