Мікрофінансові організації зацікавлені в конструктивному діалозі з банками - ФК Dinero

Небанківські фінансові установи (МФО), зокрема мікрофінансові організації, жодним чином не є конкурентами банків, бо мають різні продукти і співпрацюють з різними групами клієнтів.

Про це у коментарі Укрінформу заявив заступник генерального директора з операційної діяльності ФК Dinero Святослав Кононський, коментуючи оприлюднені Національним банком України результати “Опитування про умови банківського кредитування” за четвертий квартал 2019 року, де небанківські фінансові установи розглядаються в контексті конкурентів банків.

“Небанківські фінансові установи, зокрема мікрофінансові організації, жодним чином не можуть розглядатися як конкуренти банківських установ, - стверджує Кононський. - Так, банки та МФО дійсно працюють на одному ринку, але з різними сегментами клієнтів і мають різні продукти”.

Зокрема, МФО спеціалізуються на швидких високотехнологічних короткострокових беззаставних позиках, навів приклад Кононський. Тому учасники ринку МФО розглядають банківські установи винятково, як партнерів.

«Адже кошти ми перераховуємо на банківські карти клієнтів, здійснюємо транзакційні процеси, рахунки тощо», - додав він.

Також Кононський підкреслив, що діяльність мікрофінансових організацій переважно спрямована на підвищення фінансової грамотності українських громадян: беручи мікропозики (а це переважно невеличкі суми), вони отримують розуміння щодо суті кредитної історії, важливості дотримання зобов’язань з обслуговування кредитів, тощо.

“Тому наразі ми, як представники ринку МФО, зацікавлені в конструктивному діалозі з банками - учасниками фінансового ринку України”, - заявляє Кононський.

Він додав, що подібний досвід вже давно апробований і успішно втілений в країнах Європи, Америки, у Великобританії та інших.

Як повідомлялося, нещодавно в НБУ заявили, що українські банки сподіваються на пожвавлення кредитування як бізнесу, так і населення у наступні 12 місяців (посилаючись на "Опитування про умови банківського кредитування" за четвертий квартал 2019 року). Головна фінансова установа країни констатувала, що банки оцінили перспективи відновлення корпоративного кредитування найвище за всю історію спостережень.

Водночас в результатах опитування серед факторів, що вплинули на стандарти схвалення заявок на кредити домогосподарствам згадувалася конкуренція з небанківськими установами. Результатом даної аналітики стало твердження, що існує конкуренція між банками та МФО (мікрофінансові організації).

Національний банк публікує "Опитування про умови банківського кредитування" щокварталу. Останнє проводилося з 19 вересня по 10 жовтня 2019 року серед кредитних менеджерів 50 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 99%. Результати опитування презентують думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами НБУ.

Фото з відкритих джерел