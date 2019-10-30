Ощадбанк збільшив кредитний портфель малого бізнесу на 43%

Ощадбанк з початку 2019 року надав підприємцям понад 1 600 мікрокредитів.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Ощадбанк активно підтримує сегмент мікро-, малого та середнього бізнесу. За 9 місяців цього року клієнтами банку стало ще 20 тис. представників малого та середнього бізнесу. ... Зокрема, мікроклієнтам видано понад 1 600 кредитів на суму 500 млн грн", - ідеться у повідомленні.

Загалом банк обслуговує 174,4 тис. клієнтів сегмента ММСБ, зауважили у пресслужбі. Кредитний портфель клієнтів ММСБ збільшився на 1,5 млрд грн (+43%) і становить 5,1 млрд грн, при цьому за приростом кредитного портфеля ММСБ Ощадбанк займає друге місце серед українських банків.

У пресслужбі нагадали, що банк бере участь у державних програмах фінансування (в рамках підтримки клієнтів АПК, ОСББ, фінансування муніципалітетів тощо), в партнерських програмах придбання сільгосптехніки та обладнання. За партнерськими програмами з початку 2019 року було надано кредитів на 281 млн грн, що на 60% більше, ніж за весь попередній рік. Лише цьогоріч агробізнесу ММСБ надано кредитів на 1,5 млрд грн.

Як повідомлялося, Ощадбанк фінансує мікропозичальників на суму до 5 млн грн за спрощеним пакетом документів; кредити до 250 тис. грн надаються без застави.