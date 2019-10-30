Рада заборонила вирубку лісу на схилах Карпатах

Рада заборонила вирубку лісу на схилах Карпатах

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України (щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону)".

Відповідний законопроєкт №0873 підтримав 301 народний депутат при мінімально необхідних 226-ти, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Закон вдосконалює заходи щодо охорони ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону від суцільного вирубування як з підприємницькими, так і з оздоровчими цілями.

Закон загалом вносить зміни до законів «Про природно-заповідний фонд України» та «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону».

Цими змінами, зокрема, забороняється проведення рубок головного користування в господарській зоні національних природних парків, у заказниках, проведення суцільних рубок головного користування ялицево-букових лісів на стрімких схилах Карпатського регіону; визначається зміст термінів «ялицево-букові деревостани», «суцільні рубки», «рубки формування та оздоровлення лісів».

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Як повідомлялося, Верховна Рада у квітні 2018 року ухвалила в першому читанні проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів (щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону)». У минулому скликанні Раді цей законопроєкт був під номером 6749.

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