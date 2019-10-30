Рада заборонила вирубку лісу на схилах Карпатах

Закон вдосконалює заходи щодо охорони ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону від суцільного вирубування як з підприємницькими, так і з оздоровчими цілями.

Закон загалом вносить зміни до законів «Про природно-заповідний фонд України» та «Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону».

Цими змінами, зокрема, забороняється проведення рубок головного користування в господарській зоні національних природних парків, у заказниках, проведення суцільних рубок головного користування ялицево-букових лісів на стрімких схилах Карпатського регіону; визначається зміст термінів «ялицево-букові деревостани», «суцільні рубки», «рубки формування та оздоровлення лісів».

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Як повідомлялося, Верховна Рада у квітні 2018 року ухвалила в першому читанні проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів (щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону)». У минулому скликанні Раді цей законопроєкт був під номером 6749.