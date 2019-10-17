Суд заборонив вирубку лісів військового полігону на Житомирщині

Господарський суд Житомирської області заборонив підприємству користуватися понад 14 тис. га землі та вирубувати дерева на території полігону Десантно-штурмових військ.

Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України.

«За позовом військової прокуратури Житомирського гарнізону Господарський суд Житомирської області заборонив державному підприємству вести лісове господарство та використовувати насадження на землях оборони загальною площею понад 14800 гектарів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ділянку надали для розміщення та постійної діяльності Збройним Силам України, а нині це територія полігону Десантно-штурмових військ

Утім земля була неправомірно включена до акту прийому-передачі цілісного майнового комплексу військового лісгоспу із відання Міністерства оборони до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів.

Відтак із 2013 року реорганізований військовий лісгосп, який вибув із оборонного відомства, продовжував незаконне ведення лісового господарства на території військового полігону.