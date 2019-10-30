Дубілет розповів, як уряд збирається виводити сигарети та алкоголь з "тіні"

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет вважає, що в рамках боротьби з тіньовим обігом сигарет і алкоголю необхідно вжити ряд кроків, у тому числі обновити акцизну марку.

Про це Дубілет сказав в інтерв'ю "Экономической правде".

"Є така проблема, як тіньовий обіг підакцизних товарів, є такий поліграфкомбінат "Україна" - це підприємство випускає акцизні марки. Протягом останніх декількох років кількість замовлених марок зменшилася в два рази. Щось мені підказує, що це не пов'язано з тим, що українці стали менше пити або курити", - зазначив міністр.

На його думку, це пов'язано з тим, що значна частина продукції "переїхала" в "тінь" через силу різних причин. Як зазначив Дубілет, є непрямі ознаки, за якими оцінюють реальний ВВП, незалежно від податкових надходжень. Якщо порівняти реальний оборот і той, який відображений у податковій, то ця різниця досягає мільярдів гривень, заявив він.

Міністр упевнений в тому, що якщо вивести "на світло" хоча б половину тіньового ринку сигарет і алкоголю, то це принесе до бюджету додатково 5-10 млрд грн на рік. «Але ще більш важливо, що українці будуть менше труїтися або навіть вмирати від неякісної продукції, розлитої незрозуміло де», - зазначив він, додавши, що для цього Кабмін запустив проєкт, у рамках якого різними методами спробує зробити цей ринок "білим".

"По-перше, думаємо обновити акцизну марку, щоб її було складніше підробити. По-друге, нам потрібно налагодити роботу з силовими органами, щоб вони працювали з тими магазинами, які торгують незаконною продукцією. Всі ці адреси, імена відомі, просто потрібна політична воля", - сказав Дубілет.

Крім того, за словами міністра, в Кабміні обговорюється можливість реалізації концепції track and trace, тобто, зробити так, щоб шлях підакцизної продукції можна було в електронній формі прослідкувати з моменту виробництва до моменту продажу.