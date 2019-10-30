Гончарук обіцяє максимально швидко покрити якісним зв’язком всю Україну

Уряд прагне, щоб вся територія країни була максимально швидко покрита якісним мобільним зв’язком та інтернетом.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук сказав в інтерв’ю НВ, коментуючи підписання меморандуму між урядом і чотирма операторами мобільного зв’язку.

“У чому полягає наша мета? В тому, щоби вся територія країни була максимально швидко покрита якісним зв’язком та інтернетом. Це важливо з дуже багатьох причин, починаючи з того, що якщо з тобою щось трапилося в дорозі, ти на будь-якій ділянці шляху повинен мати доступ до хорошого зв’язку, банально зателефонувати, або щоби у тебе мапа нормально працювала, навігатор і все інше”, - пояснив Гончарук.

Також, за його словами, багато реформ, які планує провести влада, зав’язані на можливості мати хороший зв’язок і хороше з'єднання з інтернетом у віддалених територіях.

“Це важливо і для надання адміністративних послуг, і для телемедицини, і для того, щоби у наших діток в опорних школах був якісний освітній простір тощо. Тут величезна кількість факторів”, - додав глава уряду.

Як повідомлялося, Гончарук та найбільші мобільні оператори, які працюють в Україні, підписали на першому інвестиційному форумі “RE:think. Invest in Ukraine” у Маріуполі 29 жовтня меморандум про покриття усієї території країни мобільним зв’язком та інтернетом.