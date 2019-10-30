Гончарук обіцяє максимально швидко покрити якісним зв’язком всю Україну

Гончарук обіцяє максимально швидко покрити якісним зв’язком всю Україну

Укрінформ
Уряд прагне, щоб вся територія країни була максимально швидко покрита якісним мобільним зв’язком та інтернетом.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук сказав в інтерв’ю НВ, коментуючи підписання меморандуму між урядом і чотирма операторами мобільного зв’язку.

“У чому полягає наша мета? В тому, щоби вся територія країни була максимально швидко покрита якісним зв’язком та інтернетом. Це важливо з дуже багатьох причин, починаючи з того, що якщо з тобою щось трапилося в дорозі, ти на будь-якій ділянці шляху повинен мати доступ до хорошого зв’язку, банально зателефонувати, або щоби у тебе мапа нормально працювала, навігатор і все інше”, - пояснив Гончарук.

Також, за його словами, багато реформ, які планує провести влада, зав’язані на можливості мати хороший зв’язок і хороше з'єднання з інтернетом у віддалених територіях.

“Це важливо і для надання адміністративних послуг, і для телемедицини, і для того, щоби у наших діток в опорних школах був якісний освітній простір тощо. Тут величезна кількість факторів”, - додав глава уряду.

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Як повідомлялося, Гончарук та найбільші мобільні оператори, які працюють в Україні, підписали на першому інвестиційному форумі “RE:think. Invest in Ukraine” у Маріуполі 29 жовтня меморандум про покриття усієї території країни мобільним зв’язком та інтернетом.

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