В Україні розглядають можливість передачі аеропорту «Львів» у концесію

Міністерство інфраструктури розглядає можливість передачі в концесію міжнародного аеропорту "Львів".

Про це заявив журналістам в кулуарах Першого інвестиційного форуму RE: THINK. Invest in Ukraine у Маріуполі міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Серед державних аеропортів у нас тільки два -" Бориспіль" і "Львів". Найдоцільніше говорити спочатку про концесію "Львова", - сказав міністр.

Криклій додав, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" вже має власну стратегію з розвитку, яку також необхідно враховувати, адже вона успішно виконується силами самого аеропорту.

Він зауважив, що у концесії дуже проста формула: якщо проєкт проблемний або збитковий, його можна передавати на дуже вигідних умовах концесіонеру, під зобов'язання збільшити транспортний потік.

"Якщо ж це прибуткова діяльність, як у випадку з "Борисполем", то питання неоднозначне. Тому що "Бориспіль" в середньому зростає за пасажиропотоком на 15-20% щорічно... Якщо якийсь інвестор готовий взяти на себе зобов'язання в два або в три рази швидше нарощувати пасажиропотік, тоді вже можна говорити. Але я не впевнений, що хтось візьме на себе такі зобов'язання", - пояснив Криклій.