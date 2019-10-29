Мінфін залучив 1,57 мільярда від продажу держоблігацій
Укрінформ
Міністерство фінансів України 29 жовтня 2019 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,574 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 29 жовтня 2019 року, до державного бюджету залучено 1 574 101 119,57 грн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що було задоволено 25 із 34 заявок на придбання ОВДП.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів України 22 жовтня 2019 року на аукціоні з розміщення ОВДП залучило до державного бюджету 3,012 млрд грн.