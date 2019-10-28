Експерти пояснили, чому в Україні дорожчає молоко

Ціни на молоко-сировину у жовтні продовжили зростати через дефіцит сировини, спричинений масовим скороченням поголів'я корів.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

"Екстраґатунок подорожчав на 13 коп. і коштує в середньому 10,66 грн/кг. Вищий додав 18 коп., його вартість в середньому складає 10,04 грн/кг. Перший ґатунок зріс на 16 коп. з середньою ціною 9,69 грн/кг. Різниця між гатунками: екстра-вищий ― 62 коп., вищий-перший ― 35 коп. Середньозважена ціна трьох гатунків ― 10,13 грн/кг", - йдеться у повідомленні.

Ціни на екстраґатунок у північному регіоні коливаються в межах 9,6-10,9 грн/кг, центральному ― 10-10,86 грн/кг, південному ― 9,6-10,92 грн/кг, східному ― 9,78-10,8 грн/кг.

«Жовтневе підвищення цін є типовим явищем в умовах сезонного скорочення виробництва молока та зменшення надходження його у переробку. Проте в нинішньому році переробники зіштовхнулись із серйозною проблемою дефіциту молока задовго до сезонних коливань. Причина цього ― масове скорочення поголів’я корів як серед підприємств, так і серед населення. Таким чином, на додачу до фактору зменшення дійної худоби нашарувався фактор сезонності, наслідком якого було чергове підвищення цін у жовтні», - коментує аналітик Асоціації виробників молока Володимир Андрієць.

За прогнозами експерта, дефіцит сирого молока і надалі триватиме. При цьому настрої у колах учасників молочного бізнесу досить негативні, вони в ці дні активно скорочують дійне стадо, а деякі навіть повністю позбуваються молочного бізнесу.

"Така тенденція й надалі буде продовжуватися, допоки державою не буде створено справедливих умов та рівноцінних можливостей участі фермерів у ринку землі та прогнозованої держпідтримки", - наголосили в АВМ.

Умови, що склалися, спровокували зростання імпорту молочної продукції з сусідніх європейських країн на 49%. Україна стрімко перетворюється з експортера молочної продукції на імпортера, а вітчизняна продукція починає втрачати конкурентоспроможність.