Фонд гарантування продає нежитлові приміщення Родовід банку в Кременчуці

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на торги нежитлові приміщення у Кременчуці, що обліковуються на балансі АТ «Родовід Банк».

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"11 грудня відбудеться голландський аукціон з продажу нежитлових приміщень розташованих за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, провулок Героїв Бреста, 79-А… Усі активи перебувають на балансі АТ «РОДОВІД БАНК» Початкова ціна продажу: 1 731,57 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

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До лота GL22N212612 входять нежитлові приміщення загальною площею 384 кв.м, які складаються з будівлі офісу загальною площею 281,9 кв.м, та будівлі гаражу на три бокси, загальною площею 102,1 кв.м, а також понад 700 одиниць основних засобів, переважно, офісні меблі та оргтехніка.

Кінцевий термін прийняття заяв: 11.11.2019 до 16:00