Суд Амстердама на вимогу Нафтогазу заарештував акції

Суд Амстердама на вимогу Нафтогазу заарештував акції "Південного потоку"

Укрінформ
Окружний суд Амстердама за заявою НАК "Нафтогаз України" дав дозвіл на арешт акцій компанії South Stream Transport BV - дочки "Газпрому", яка відповідає за будівництво Турецького потоку через Чорне море.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

"22 жовтня 2019 року Окружний суд Амстердама задовольнив вимогу Нафтогазу про арешт з 23 жовтня 2019 року 100% акцій дочірньої компанії ПАТ "Газпром" - South Stream Transport B.V. Нафтогаз продовжує вживати заходів для забезпечення виплати Газпромом боргу у сумі 2,56 млрд доларів з відсотками, який російська компанія має сплатити за результатами рішення Стокгольмського арбітражу", - йдеться у повідомленні.

Як написав у Facebook виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, це було зроблено у зв'язку з розглядом справи про шахрайські дії Газпрому при передачі цих акцій компанії Трансгаз Краснодар (Transgaz Krasnodar LLC) за день до того, як судові виконавці почали заморожування активів Газпрому в Нідерландах за позовом Нафтогазу.

Станом на сьогодні Газпром відмовляється виплачувати борг та вже вдався до заходів, метою яких є запобігання примусовому виконанню арбітражного рішення, в тому числі – передачі активів, таких як акції SouthStream Transport B.V., у володіння інших суб’єктів господарювання.

Читайте також: Із запуском Nord Stream 2 порушується вся система газопостачання Європи — експерт

Саме тому Нафтогаз ініціював окремий судовий процес в Окружному суді Амстердама, де доводив неправомірність дій Газпрому щодо переміщення акцій South Stream Transport B.V. своїй дочірній компанії. Тепер акції South Stream Transport B.V. арештовані.

"Південний потік" (South Stream) — раніше планований російсько-італійський проєкт системи газопроводів, що мав пройти дном Чорного моря з Новоросійська в болгарський порт Варну і далі через Балканський півострів в Італію й Австрію.

Читайте також: Nord Stream 2 загрожує не лише Україні, а і ЄС загалом - Гармс

Перші поставки газу по трубопроводу мали відбутися наприкінці 2015 року. Крім Росії в проєкті беруть участь Болгарія, Австрія, Угорщина, Греція, Сербія, Словенія і Хорватія.

Навесні 2014 року, після анексії Криму Росією, європейські політики називали проєкт газопроводу "мертвим", а 17 квітня 2014 Європейський парламент прийняв резолюцію, у якій йшлося про відмову від побудови "Південного потоку". В середині квітня 2014 року секція газопроводу "Південний потік" була розібрана у Болгарії.

Фото: opercor.net

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-