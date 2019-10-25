Суд Амстердама на вимогу Нафтогазу заарештував акції "Південного потоку"

Окружний суд Амстердама за заявою НАК "Нафтогаз України" дав дозвіл на арешт акцій компанії South Stream Transport BV - дочки "Газпрому", яка відповідає за будівництво Турецького потоку через Чорне море.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

"22 жовтня 2019 року Окружний суд Амстердама задовольнив вимогу Нафтогазу про арешт з 23 жовтня 2019 року 100% акцій дочірньої компанії ПАТ "Газпром" - South Stream Transport B.V. Нафтогаз продовжує вживати заходів для забезпечення виплати Газпромом боргу у сумі 2,56 млрд доларів з відсотками, який російська компанія має сплатити за результатами рішення Стокгольмського арбітражу", - йдеться у повідомленні.

Як написав у Facebook виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, це було зроблено у зв'язку з розглядом справи про шахрайські дії Газпрому при передачі цих акцій компанії Трансгаз Краснодар (Transgaz Krasnodar LLC) за день до того, як судові виконавці почали заморожування активів Газпрому в Нідерландах за позовом Нафтогазу.

Станом на сьогодні Газпром відмовляється виплачувати борг та вже вдався до заходів, метою яких є запобігання примусовому виконанню арбітражного рішення, в тому числі – передачі активів, таких як акції SouthStream Transport B.V., у володіння інших суб’єктів господарювання.

Саме тому Нафтогаз ініціював окремий судовий процес в Окружному суді Амстердама, де доводив неправомірність дій Газпрому щодо переміщення акцій South Stream Transport B.V. своїй дочірній компанії. Тепер акції South Stream Transport B.V. арештовані.

"Південний потік" (South Stream) — раніше планований російсько-італійський проєкт системи газопроводів, що мав пройти дном Чорного моря з Новоросійська в болгарський порт Варну і далі через Балканський півострів в Італію й Австрію.

Перші поставки газу по трубопроводу мали відбутися наприкінці 2015 року. Крім Росії в проєкті беруть участь Болгарія, Австрія, Угорщина, Греція, Сербія, Словенія і Хорватія.

Навесні 2014 року, після анексії Криму Росією, європейські політики називали проєкт газопроводу "мертвим", а 17 квітня 2014 Європейський парламент прийняв резолюцію, у якій йшлося про відмову від побудови "Південного потоку". В середині квітня 2014 року секція газопроводу "Південний потік" була розібрана у Болгарії.

Фото: opercor.net