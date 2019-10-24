Смолій: У 2020 році Газпрому доведеться прокачати через Україну 50 мільярдів кубів

У Національному банку прогнозують, що транзит російського газу через Україну наступного року становитиме мінімум 50 млрд кубометрів.

Про на пресконференції сказав заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дійсно, може бути сценарій, що протягом якогось проміжку часу наступного року не буде транзиту через Україну. Коли ми ставимо транзит на 50 мільярдів наступного року, ми виходимо з оцінок того, які є контрактні зобов’язання Газпрому, коли нові газопроводи будуть введені в дію. Враховуючи всі ці фактори, ми бачимо: Газпрому доведеться прокачати через Україну як мінімум 50 мільярдів кубометрів газу наступного року, якщо він буде виконувати всі контрактні зобов’язання", - сказав Сологуб.

Як повідомляв Укрінформ, українська газотранспортна система за січень-вересень 2019 року доставила до європейських країн і Молдови 64,3 млрд кубометрів газу. Це на 1% більше аналогічного показника торік.

Контракт на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.

19 вересня 2019 року в Брюсселі відбувся черговий раунд переговорів під головуванням віцепрезидента Єврокомісії з питань Енергетичного союзу Мароша Шефчовича за участю делегацій Єврокомісії, України і Росії. До складу української делегації входять міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель та голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

Сторони відзначили конструктивний підхід до можливості збереження транзиту.

Днями Україна, Європейська комісія та РФ провели технічні консультації в межах підготовки до наступного етапу переговорів, який запланований на 28 жовтня.