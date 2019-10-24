Глава Нацбанку очікує, що транш МВФ буде до кінця року

У НБУ очікують, що Україна підпише угоду з Міжнародним валютним фондом та отримає транш уже до кінця 2019 року.

Про це заявив голова Національного банку України Яків Смолій під час пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Макропрогноз, який ми оприлюднимо, передбачає підписання угоди з Міжнародним валютним фондом у цьому році і отримання траншу в цьому році”, - зазначив Смолій.

Він зауважив, що наразі в НБУ не знають розміру траншу, який МВФ надасть Україні.

Як повідомляв Укрінформ, місія Міжнародного валютного фонду відвідала Київ 12-26 вересня 2019 року і почала обговорення нової трирічної програми підтримки України в рамках механізму розширеного фінансування (EFF).

В українському представництві МВФ заявили, що експерти місії провели плідні дискусії з питань напрямів політики для нової програми, зокрема, з податково-бюджетної і грошово-кредитної політики, а також ключових заходів з реформування. Крім того, було акцентовано увагу на важливості незалежності центрального банку та захисту фінансової стабільності, а також необхідності докласти всіх зусиль для мінімізації фіскальних втрат, пов'язаних з реорганізацією або ліквідацією банків.

22 жовтня міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив, що наступна місія МВФ прибуде в Україну на початку листопада 2019 року.

Раніше у Нацбанку заявляли, що Україні слід укласти нову довгострокову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом на загальну суму 5-10 млрд дол. За прогнозами НБУ, перший транш за цією програмою може надійти до кінця 2019 року. Національний банк очікує, що він становитиме близько 2 млрд дол.

Попередня програма кредитування Міжнародного валютного фонду для України stand-by була затверджена в кінці 2018 року і розрахована на 14 місяців. Вона передбачала виділення трьох траншів. Перший і єдиний транш від МВФ за цією програмою Україна отримала 21 грудня 2018 року.