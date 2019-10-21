МВФ непокоять заклики популістів змінити керівництво Нацбанку – Рожкова

Для подальшої взаємодії з Україною МВФ прагне отримати додаткові гарантії незалежності Нацбанку, насамперед, щодо виконання закону, який регламентує призначення керівництва НБУ та забезпечує послідовну політику банку попри зміни політичного керівництва в країні.

Про це розповіла перший заступник голови Нацбанку України Катерина Рожкова в ексклюзивному інтерв'ю Укрінформу, повний текст якого буде оприлюднений у понеділок.

"У першу чергу, у нас діє Закон про Національний банк України, зміни до якого були внесені в 2015 році. Це було якраз однією з умов МВФ, і після того як Верховна Рада проголосувала, Україна отримала транш. Всі гарантії незалежності Національного банку там були прописані",- зауважила представник НБУ у відповідь на запитання про додаткові гарантії незалежності Нацбанку України, які хоче отримати МВФ.

Вона уточнила, що, насамперед, йдеться про те, що голова НБУ призначається на посаду Верховною Радою за поданням Президента України терміном на сім років, і впродовж цього терміну він не може бути звільнений. Крім того, за законом не можуть бути звільнені й заступники голови НБУ.

"Для чого це робиться? Політика, яку ми розробляємо та імплементуємо, має бути послідовною, передбачуваною й безперервною, і вона не повинна змінюватися в той час, коли відбуваються зміни в політичних елітах", - пояснила Катерина Рожкова.

Водночас, за її словами, у Фонді все ж із занепокоєнням ставляться до певних сигналів.

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"Цього року у нас пройшли подвійні вибори – вибори президента і до Верховної Ради. Але й після них можна почути політиків-популістів, таких як, наприклад, Юлія Володимирівна, із закликами "негайно всіх змінити" в Національному банку. Ясно, що такі речі не можуть не турбувати МВФ", - зауважила Рожкова.

Крім того, за її словами, незалежність НБУ забезпечується, в тому числі, взаєморозумінням Нацбанку з новим урядом України.

"Сьогодні ми маємо нормальну кооперацію з новим урядом. Більше того, ми підписали меморандум. Ми усвідомлюємо, як ми можемо один одного підтримувати, і наші позиції зрозумілі один одному. Це, в принципі, і є незалежність", - підкреслила перший заступник голови НБУ.