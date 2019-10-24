НБУ цьогоріч одержав майже 2 мільярди на погашення боргів за кредитами рефінансу

Національний банк за три квартали 2019 року отримав 1,9 млрд грн на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

"Національний банк України за 9 місяців 2019 року отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 1 911,8 млн грн. Ця сума здебільшого складається з коштів, що надійшли від реалізації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб заставного майна (активів)", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше коштів отримано від реалізації майнових прав – 1 434,0 млн грн. Ще 232,8 млн грн надійшли від реалізації нерухомого майна.

За найвищу ціну - 722,3 млн грн - реалізовано майнові права, передані ПАТ "КБ "Надра" в заставу НБУ.

Крім того, за 9 місяців 2019 року в повному обсязі реалізовані активи неплатоспроможних банків ПАТ "Брокбізнесбанк", ПАТ "КБ "Даніель" та ПАТ "Автокразбанк", що були передані ними у заставу НБУ. Загалом від реалізації активів цих банків Національний банк отримав 26 млн грн.

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У пресслужбі нагадали, що за 9 місяців минулого року Національний банк отримав 2,1 млрд грн на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків. Загалом за 2017-2018 роки ця сума становила близько 5 млрд грн.