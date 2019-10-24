Шрі-Ланка розпочинає Глобальну кампанію з просування Цейлонського чаю на ринок України

Уряд Шрі-Ланки ініціював Глобальну кампанію з просування Цейлонського чаю як власного національного бренду на ринку України. Кампанія, яка почнеться в Києві, загалом буде проведена у 12 країнах світу.

Про це розповів директор Чайного бюро Шрі-Ланки Німа Міттераратне під час пресконференції у Києві, присвяченої старту кампанії з просування цейлонського чаю на ринок України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Київ був обраний локацією для проведення такої історичної програми. Тому це надзвичайна можливість для нас поширити Цейлонський чай серед людей в Україні. Це лише початок дуже потужної рекламно-інформаційної кампанії, яка продовжиться у 12 країнах в усьому світі",- сказав Міттераратне.

Він зазначив, що кампанія триватиме до жовтня 2021 року і охопить такі країни як Японія, Китай, США, Австралія, Туреччина, Саудівська Аравія, Велика Британія, Німеччина, Чилі та Іран.

Консультант Чайного бюро Шрі-Ланки з питань проведення Глобальної компанії Хасіта Ле Елвіс повідомив, що найкращий еталонний національний бренд Шрі-Ланки - Цейлонський чай - зробив країну відомою в усьому світі. Він поінформував, що історія Цейлонського чаю налічує понад 150 років. Наразі в цьому бізнесі вирощування і збирання вручну чайних бутонів та листків найвищої якості задіяно 10% населення країни - 2 млн людей працюють у цьому бізнесі і країна ревно захищає соціальні права цих людей. Цей національний продукт найкращої у світі якості експортується у 140 країн світу і щорічний дохід країни від виробництва чаю оцінюється у 1,5 млрд дол. Це становить близько 2,5% ВВП і 65% прибутку сільськогосподарського сектору країни.

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Експерт розповів, що в країні вирощують чай, який поділяється на три види: високогірний, який зростає више 4 тис метрів над рівнем моря, середньогірний - на висоті від 2 до 4 тис метрів і низькогірний, який зростає на висоті до 2 тис метрів над рівнем моря. Всього у Шрі-Ланки сім агрокліматичних районів, де вирощується справжній цейлонський чай.

"Україна - дуже великий ринок, куди традиційно надходило дуже багато Цейлонського чаю. Це одна з 10 найбільших країн, які традиційно купували Цейлонський чай. Ми віримо, шо українці, які люблять чай, полюблять Цейлонський чай. І ми сподіваємося, що нам вдасться повернути цей тренд Цейлонського чаю як улюбленого напою в Україні",- сказав Хасіта Ле Елвіс.

Також він звернув увагу, що справжній Цейлонський чай, запакований на Цейлоні, має спеціальний логотип - золотого лева, який є знаком якості продукту.

У просування свого національного бренду на ринок України Шрі-Ланка має намір вкласти загалом 2 млн дол, або 50 млн грн.