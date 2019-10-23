Укроборонпром розірвав контракти із керівниками двох підприємств-спецекспортерів
Про це повідомляє пресслужба концерну.
“З метою реформування функції спецекспорту та роботи відповідних підприємств Державний концерн “Укроборонпром” припинив дію контрактів з керівниками ДК “Укрспецекспорт” Сергієм Проскуркіним та ДП “Спецтехноекспорт” Владиславом Бельбасом. Трудові відносини припинені за згодою сторін 23 жовтня”, - йдеться в повідомленні.
В пресслужбі зазначили, що однією з перших та ключових змін в Укроборонпромі стане реформа підприємств-спецекспортерів, тому Концерн потребує нових лідерів, які готові впроваджувати необхідні реформи та робити спецекспорт більш ефективним.
Як зазначається, 23 жовтня Концерн оголосив відбори на керівників згаданих підприємств-спецекспортерів: ДК "Укрспецекспорт" і ДП "Спецтехноекспорт".
На час кадрового відбору обов’язки Гендиректора ДК “Укрспецекспорт” покладено на Вадима Кожевнікова, а керівництво ДП “Спецтехноекспорт” здійснюватиме Євген Ларін.