Держаудитслужбу повернули у підпорядкування Мінфіну

Кабінет міністрів України повернув Державну аудиторську службу у підпорядкування Міністерству фінансів.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у неділю, 20 жовтня, повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні Кабмін своїм рішенням після понад 3 років повернув Державну аудиторську службу під керівництво Мінфіну”, - написала вона.

Тому, за словами Маркарової, з понеділка служба “не просто повертається додому, але й дуже скоро буде реформована в невеликий, але дуже потужний орган фінансового інспектування та аудиту з акцентом на державні компанії і місцеві бюджети без дублювання функцій Рахункової палати та внутрішніх аудиторів головних розпорядників”.

Як запевнила міністр, пропозиції щодо реформування Держаудиту будуть оприлюднені найближчим часом.

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Як повідомлялося, Державну аудиторську службу було створено відповідно до постанови Кабміну від 28 жовтня 2015 року на базі Державної фінансової інспекції України.

Згідно з положенням про Держаудитслужбу, це відомство є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів.