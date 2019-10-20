Держаудитслужбу повернули у підпорядкування Мінфіну
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у неділю, 20 жовтня, повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова на своїй сторінці у Facebook.
“Сьогодні Кабмін своїм рішенням після понад 3 років повернув Державну аудиторську службу під керівництво Мінфіну”, - написала вона.
Тому, за словами Маркарової, з понеділка служба “не просто повертається додому, але й дуже скоро буде реформована в невеликий, але дуже потужний орган фінансового інспектування та аудиту з акцентом на державні компанії і місцеві бюджети без дублювання функцій Рахункової палати та внутрішніх аудиторів головних розпорядників”.
Як запевнила міністр, пропозиції щодо реформування Держаудиту будуть оприлюднені найближчим часом.
Як повідомлялося, Державну аудиторську службу було створено відповідно до постанови Кабміну від 28 жовтня 2015 року на базі Державної фінансової інспекції України.
Згідно з положенням про Держаудитслужбу, це відомство є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів.