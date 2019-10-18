Укрзалізницю повернули в управління Мінінфраструктури
Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook.
"Рішенням уряду Укрзалізницю повернули до сфери управління Міністерства інфраструктури", - написав Криклій.
За його словами, це дозволить завершити реформу компанії, яка почалася три роки тому. Міністр нагадав, що в рамках реформи Укрзалізниця буде розділена на оператора інфраструктури, вантажного перевізника, пасажирського перевізника та стане публічною. Також буде проведено модернізацію залізничної інфраструктури України та оновлено парк пасажирських вагонів і локомотивів. А для покращення якості надання пасажирських послуг вокзали Києва, Миколаєва, Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Вінниці, Хмельницького та Івано-Франківська будуть передані у концесію.
Міністр зазначив, що в Мінінфраструктури планують створити конкурентний ринок залізничних перевезень та готують реформу системи тарифоутворення на послуги залізничних перевезень.
"Впровадимо системи управління якістю пасажирських перевезень та моніторинг їх виконання відповідно до стандартів Європейського Союзу", - підкреслив Криклій.
Як повідомлялося, 18 січня 2017 року Кабінет міністрів вивів ПАТ "Укрзалізниця" з підпорядкування Міністерству інфраструктури, а згодом управління було передано Міністерству розвитку економіки та торгівлі України (наразі це Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України).
12 вересня 2019 року Криклій заявив, що ініціював перед Прем'єр-міністром України питання про повернення Укрзалізниці під контроль Мінінфраструктури.