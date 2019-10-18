Укрзалізницю повернули в управління Мінінфраструктури

Кабінет міністрів України повернув до сфери управління Міністерства інфраструктури України АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook.

"Рішенням уряду Укрзалізницю повернули до сфери управління Міністерства інфраструктури", - написав Криклій.

За його словами, це дозволить завершити реформу компанії, яка почалася три роки тому. Міністр нагадав, що в рамках реформи Укрзалізниця буде розділена на оператора інфраструктури, вантажного перевізника, пасажирського перевізника та стане публічною. Також буде проведено модернізацію залізничної інфраструктури України та оновлено парк пасажирських вагонів і локомотивів. А для покращення якості надання пасажирських послуг вокзали Києва, Миколаєва, Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Вінниці, Хмельницького та Івано-Франківська будуть передані у концесію.

Міністр зазначив, що в Мінінфраструктури планують створити конкурентний ринок залізничних перевезень та готують реформу системи тарифоутворення на послуги залізничних перевезень.

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"Впровадимо системи управління якістю пасажирських перевезень та моніторинг їх виконання відповідно до стандартів Європейського Союзу", - підкреслив Криклій.

Як повідомлялося, 18 січня 2017 року Кабінет міністрів вивів ПАТ "Укрзалізниця" з підпорядкування Міністерству інфраструктури, а згодом управління було передано Міністерству розвитку економіки та торгівлі України (наразі це Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України).

12 вересня 2019 року Криклій заявив, що ініціював перед Прем'єр-міністром України питання про повернення Укрзалізниці під контроль Мінінфраструктури.