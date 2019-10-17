Банк "Аркада" й Industrial Innovation Group запускають перший в Україні блокчейн даних

Банк "Аркада" і міжнародний системний інтегратор у сфері масштабованих ідентифікаційних рішень Industrial Innovation Group підписали меморандум про створення фінансово-промислового альянсу.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Industrial Innovation Group.

Сторони підписали меморандум з метою запуску першого регіонального продукту - платформи для обміну даними KYC ("знай свого клієнта"). На основі блокчейну буде розроблена глобальна мобільна платформа "Електронна Україна".

"Наша група компаній детально аналізувала роботу багатьох фінансових інститутів, і ми з великою гордістю оголошуємо про стратегічне партнерство та створення фінансово-промислового альянсу з банком "Аркада", який протягом 26 років уже довів, що вміє проєктувати, а головне - виконувати масштабні інвестиційні проєкти в Україні. Industrial Innovation Group приймає рішення в рамках цього альянсу збільшити рівень інвестицій в Україні до 2 мільярдів євро. Оскільки платформа блокчейн створить необхідні умови для інвесторів, які зможуть інвестувати в Україну", - сказав у ході презентації першого в Україні блокчейну даних акціонер і генеральний директор Industrial Innovation Group Тар'ям Матар Тар'ям з ОАЕ.

Як повідомили на презентації, платформа підвищить рівень комфорту для клієнтів у банківському секторі. Це стосується швидкості банківських операцій, захисту інформації та мінімізації проміжних кроків. Ініціатива сприяє швидшій і безпечнішій ідентифікації клієнта та обміну супутньою документацією завдяки впровадженню таких прогресивних технологій як блокчейн.

Крім того, за словами представників програми, платформа послужить базою для створення Єдиного демографічного реєстру фізичних осіб України та стане кроком вперед у реалізації проєкту "Електронна Україна".

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Представники програми також акцентували на об'єднанні можливостей KYC серед банків-учасників, державних структур, фінансових установ та інших ліцензованих учасників платформи.

Альянс уже сьогодні готовий надати уряду України стратегічну концепцію програми "Електронна Україна", забезпечити випуск електронних ідентифікаційних карт для громадян і радикально розширити сфери застосування технології блокчейн. На цій же основі альянс розробляє моделі інвестиційних платформ для українського ринку, в тому числі для приватного сектора.

За словами президента банку "Аркада" Костянтина Паливоди, банк "Аркада" одним з перших в Україні запропонував і успішно реалізував програму інвестування будівництва житла для населення, враховуючи довгострокове (до 30 років) іпотечне кредитування на основі розрахункової одиниці "одІн". Запровадження в ринковий обіг "одІнів" відбуватиметься за допомогою карток і приладів, що містять електронно-цифровий підпис.

Як зазначив Андрій Первушин, генеральний директор VTI, що входить до складу компанії Industrial Innovation Group, багаторічний міжнародний досвід VTI у створенні державних реєстрів, систем електронних ідентифікаційних документів, державних електронних послуг дасть змогу альянсу створити надійну платформу для роботи з даними KYC.

Фото: пресслужба Industrial Innovation Group