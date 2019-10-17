В Україні створять Єдину електронну систему у будівництві

Верховна Рада ухвалила в другому читанні Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва".

Закон підтримали 319 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як ідеться в пояснювальній записці, закон передбачає створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у складі містобудівного кадастру; подання документів в електронній формі для отримання всіх адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, а також отримання таких послуг в електронній формі цілодобово 7 днів на тиждень. Закон також передбачає скорочення переліку документів, що подаються для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва; запровадження електронної взаємодії між державними електронними інформаційними ресурсами, суб’єктами надання адміністративних послуг у сфері будівництва для отримання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна».

Крім того, передбачається запровадження отримання результатів надання адміністративних послуг в електронній формі, отримання паперового примірника лише за бажанням; оплата адміністративних послуг у сфері будівництва, штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності за допомогою електронної системи; запровадження ідентифікатора об’єкта будівництва та завершеного будівництвом об’єкта, який буде незмінним протягом життєвого циклу об’єкта; включення до електронної системи контрольних примірників будівельних норм, обов’язкових для виконання національних стандартів, інших нормативних документів технічного характеру, які є обов’язковими для виконання відповідно до закону.

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Також планується запровадження відкритого доступу до інформації, яка міститься в електронній системі (крім персональних даних), через портал електронної системи; запровадження єдиного порядку присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна.

Автори закону прогнозують, що його ухвалення забезпечить скорочення строків надання адмінпослуг; підвищить якість надання адміністративних та інших визначених законом послуг у сфері будівництва; знизить корупційні ризики та забезпечить публічність при наданні адмінпослуг у сфері будівництва; надасть відкритість та доступність інформації про учасників будівництва, його стан, життєвий цикл об’єктів будівництва, підвищить позиції України в рейтингу легкості ведення бізнесу Світового банку «Doing Business» за напрямком «Отримання дозволу на будівництво».