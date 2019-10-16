Україна побудувала газопровід для збільшення постачання палива з Польщі

На компресорній станції “Комарно” (Львівська область) Укртрансгазу завершено будівельно-монтажні роботи та підключення нової технологічної ділянки трубопроводу-перемички.

Про це повідомляється на сайті НАК “Нафтогаз”.

"Оновлена конфігурація лінійної частини газопроводу дозволить транспортувати блакитне паливо як в аверсному, так і в реверсному режимах між Україною та Польщею. Реконструкція збільшить потужність та маневреність транспортування і допоможе забезпечити надійне і безперебійне проходження опалювального сезону 2019/2020", - йдеться у повідомленні.

У Нафтогазі додали, що проведення тестового пуску в реверсному режимі, що стане фінальним етапом завершенням робіт на об’єкті, планується до кінця жовтня.

КС "Комарно" задіяна у транспортуванні газу через кордон Україна – Польща. Модернізація технологічної трубопровідної обв’язки компресорної станції дозволить суттєво підвищити маневреність та надійність функціонування ГТС у разі припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року. Проектна потужність модернізованої ділянки складатиме 15 млн куб. м на добу в аверсному режимі та 18 млн куб. м на добу в реверсному режимі з Польщі.

Як повідомлялося, у травні Україна та РФ почали переговори щодо укладення нового контракту на транзит газу територією України. Нова угода має запрацювати з початку 2020 року, проте Нафтогаз і Газпром все ще не узгодили її умови.

Фото: Нафтогаз