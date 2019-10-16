Уряд повернув державі Калуську ТЕЦ

Калуська ТЕЦ, що була передана попереднім урядом у власність місцевої громади, повернута державі.

Про це на брифінгу за результатами засідання уряду сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми повернули до державної власності Калуську ТЕЦ. Раніше минулим урядом було прийняте рішення, щоб передати її у комунальну власність. Це можна пов'язувати з різними обставинами: говорили, що певні люди хочуть встановити над нею контроль, пов'язували з рейдерськими атаками... Ми прийняли рішення повернути цей важливий об'єкт у державну власність, щоб точно бути впевненими, що люди будуть у теплі взимку, захищені від несподіванок під час опалювального сезону", - сказав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, попередній уряд схвалив рішення про передачу громадам шести теплоелектроцентрале, серед яких і Калуська ТЕЦ. Тодішній міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявляв, що така передача здійснюється у рамках децентралізації.

1 серпня Міністерство енергетики та вугільної промисловості підписало наказ про ліквідацію ДП «Калуська ТЕЦ» і передачу цілісно-майнового комплексу Калуській міській раді.

У вересні Комісія у сфері розгляду скарг із державної реєстрації при Міністерстві юстиції прийняла рішення скасувати перереєстрацію Калуської ТЕЦ на нового власника.