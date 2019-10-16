Зеленський підписав зміни до закону про ProZorro

Президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про публічні закупівлі”.

Про це повідомляється на порталі Верховної Ради.

"16.10.2019. Повернуто з підписом від Президента", - зазначено у картці законопроєкту №1076 про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель.

Зазначений закон знижує поріг закупівель до 50 тис. грн запроваджує обов’язкове звітування в системі ProZorro за всі закупівлі від 0 гривень, встановлює персональну відповідальність посадових осіб (зокрема, керівників органів) за порушення законодавства у сфері публічних закупівель та передбачає механізм автоматичного відхилення пропозицій з “аномально низькими цінами".

Читайте також: Уряд продаватиме майно збанкрутілих боржників через ProZorro

Відповідно до пояснювальної записки, документ також надає замовнику право відхиляти тендерну пропозицію учасника, який не виконав своїх зобов’язань перед ним за раніше укладеним договором про закупівлю, та розширює перелік кваліфікаційних критеріїв, які вимагаються замовником від учасника процедури закупівлі (встановлюється вимога щодо наявності фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Мінекономрозвитку, за три роки існування система електронних закупівель ProZorro зекономила державі 86 млрд грн. Система ProZorro була поширена в Україні на всіх державних замовників із 1 серпня 2016 року при проведенні закупівель товарів, які дорожчі за 200 тис. грн, і послуг вартістю понад 1,5 млн грн.

Нову редакцію Закону “Про публічні закупівлі” Верховна Рада ухвалила 19 вересня.