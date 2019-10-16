Суд розблокував приватизацію Центренерго

Суд відмовив у задоволенні скарг кредиторів ПАТ «Центренерго» на ухвалу Господарського суду міста Києва про закриття справи про банкрутство цього акціонерного товариства.

Про це голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко повідомив у Facebook.

"Рішенням Північного апеляційного господарського суду поставлено крапку в справі про банкрутство ПАТ «Центренерго». Суд відмовив у задоволенні скарг кредиторів «Центренерго» на ухвалу Господарського суду міста Києва про закриття справи про банкрутство цього акціонерного товариства, прийнятої на клопотання Фонду державного майна. Рішення суду набуває чинності з моменту оголошення", - написав Сенниченко.

Оскільки справу про банкрутство закрито, підприємство виходить на приватизацію, наголосив очільник Фонду.

"На меті Фонду – прозора, чесна, навіть взірцева приватизація "Центренерго", - заявив Сенниченко.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів України на засіданні 16 січня 2019 року затвердив перелік об’єктів великої приватизації. Серед компаній, які буде виставлено на продаж, є ПАТ “Центренерго”, Одеський припортовий завод, Національна акціонерна компанія “Украгролізинг” та інші. У 2019 році від приватизації державний бюджет має поповнитися на 17 млрд грн.