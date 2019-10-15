НБУ усунув дві компанії від проведення аудиту банків

Національний банк усунув дві аудиторські компанії від проведення зовнішнього аудиту у банках.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк 11 жовтня 2019 року прийняв рішення про відхилення аудиторської компанії "Аваль" і аудиторської фірми "Респект", які були обрані банками для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності за 2019 рік. Відповідне рішення прийнято Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що підставою для прийняття такого рішення стало недотримання аудиторами у попередній звітний період вимог нормативно-правових актів НБУ з питань порядку подання банком до Національного банку аудиторського звіту в частині достовірності (аудиторська компанія "Аваль") та розкриття інформації (аудиторська фірма "Респект"), що обов’язково мають міститися у звіті за результатами проведення аудиту.

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Національний банк звертає увагу всіх суб'єктів аудиторської діяльності на необхідність сумлінно дотримуватися вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів НБУ під час проведення аудиту фінансової звітності банків.