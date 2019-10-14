Милованов розповів, як швидше запустити ринкову економіку

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов вважає, що Україні, аби запустити ринкову економіку, необхідно робити менше концепцій, а натомість більше займатися приватизацією.

Таку думку він оприлюднив на свій сторінці у Facebook.

«Потрібно робити менше концепцій і більше приватизувати, щоб запустити ринкову економіку», - зазначив Милованов.

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Він оприлюднив два фото, на одному з яких - стаття про малу приватизацію в Чехії - 1991 рік. Друге фото - зі статті про малу приватизацію в Україні - 2019 рік. «Ми відстаємо на 28 років. Але наші фото і статті кращі, дизайн, інфо графіки, стратегії та концепції - всьо то», - додав міністр.