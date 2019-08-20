Зміцнення гривні сприяло зменшенню державного боргу - Пацкан

Укріплення гривні призвело до зменшення загального обсягу державного і гарантованого державою боргу на 66 млрд грн – до 2,1 трлн грн.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

"За підсумками першого півріччя ситуація з виконанням державного бюджету не погана. Укріплення гривні призвело до зменшення загального обсягу державного і гарантованого державою боргу на 66 млрд грн – до 2,1 трлн грн", - написав Пацкан.

Однак він зазначив, що існують і певні ризики.

"Так, уряд за півроку розподілив вже 73% загального обсягу резервного фонду. При цьому майже три чверті виділених коштів спрямовані для тимчасового вирішення нагальних проблем вугільної галузі, здебільшого на виплату зарплати шахтарям. Ухвалення таких рішень посилює ризики нестачі коштів резервного фонду на непередбачувані видатки, насамперед ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій", - зауважив Пацкан.

Як повідомляв Укрінформ, державний та гарантований державою борг України станом на 30 червня становив 2 102,41 млрд грн, або 80,35 млрд дол. США. За червень борг зменшився у гривневому еквіваленті на 4,15 млрд грн, а у доларовому - збільшився на 1,96 млрд дол. США.