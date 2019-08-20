ФДМУ робить все задля успішного продажу «Центренерго» - Трубаров

Господарський суд міста Києва припинив провадження у справі про банкрутство ПАТ «Центренерго», а це означає, що підприємство підлягає приватизації і Фонд робить все задля його успішного продажу.

Про це повідомив в. о. голови ФДМУ Віталій Трубаров у Facebook.

"Господарський суд міста Києва припинив провадження у справі про банкрутство ПАТ «Центренерго». Суд задовольнив клопотання Фонду державного майна, відповідно, справа про банкрутство - закрита. «Центренерго» підлягає приватизації і Фонд робить все задля його успішного продажу", - написав Трубаров.

Він висловив сподівання, що невдовзі також буде знято забезпечення у справі Окружного адміністративного суду Києва за позовом ТОВ «Укрдонінвест», яким Фонду заборонено здійснювати будь-які дії щодо приватизації «Центренерго».

Як відомо, провадження про банкрутство «Центренерго» було відкрито в лютому 2004 року й тривало 15 років.