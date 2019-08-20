Мала приватизація принесла державі майже 1,5 мільярда

Мала приватизація державного та комунального майна із моменту старту принесла державі 1,48 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба ProZorro.Продажі.

"17 серпня 2019 року виповнився один рік старту малої приватизації державного та комунального майна, який приніс бюджетам різного рівня 1,48 млрд гривень. З них 39% на аукціони було виставлено Фондом держмайна України на суму понад 570 мільйонів гривень. Органами місцевого самоврядування було організовано 61% від загальної кількості успішних аукціонів, які залучили до своїх бюджетів близько 910 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Відбулося 1 142 успішних аукціони, на яких були виставлені 2 812 різноманітних об'єктів. У торгах взяли участь понад 2 тисяч 317 учасників, які конкурували за кожен лот, що дало змогу підвищити стартову ціну у середньому на 59,64%.

"На аукціонах Прозорро.Продажі знаходять нових власників дуже різні об’єкти. Наприклад, у Львові був проданий колишній ресторан за рекордні 116 мільйонів гривень і переможцем аукціону стала відома інвестиційна компанія Драгон Капітал. За лоти точиться запекла боротьба, як у продажі приміщення кафе у центрі Києва, біля стадіону “Динамо” - його стартова ціна зросла у 57,5 разів до 39 млн гривень" - зазначив директор ДП “Прозорро.Продажі” Олексій Соболев.

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До системи Прозорро.Продажі вже приєдналось 239 міст, селищ та територіальних громад з усіх областей України. Зокрема, згідно рейтингу міст України, за один рік лідерами по об'єму залучених від малої приватизації коштів є наступні міста: Львів - 419 млн 231 тис. грн, Житомир - 101 млн 976 тис. грн, Київ - 90 млн 786 тис. грн, Вінниця - 35 млн 784 тис. грн, Чернігів - 21 млн 324 тис. грн, Одеса - 21 млн 226 тис. грн, Коломия - 18 млн 673 тис. грн, Дніпро - 15 млн 870 тис. грн, Харків - 15 млн 828 тис. грн та Умань - 15 млн 119 тис. грн.

Як відомо, згідно Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", який набув чинності в березні 2018 року, мала приватизація відбувається через електронну систему ProZorro.Продажі. Мова йде про активи державної і комунальної власності вартістю до 250 млн грн. Виставляють об'єкти в рамках малої приватизації Фонд державного майна України, а також місцеві органи влади. Перший аукціон у системі відбувся 17 серпня 2018 року.