Українці платять за ремонт доріг вдвічі більше словаків - експерти

Одна з проблем - політичний розподіл грошей на ремонт та будівництво доріг.

В Україні виділені на дороги гроші витрачають в 2-2,5 разу менш ефективно, ніж у сусідній Словаччині, свідчить дослідження Центру економічної стратегії (ЦЕС), повідомляє liga.net.

Однією з причин експерти називають політичний розподіл грошей на будівництво доріг.

"По-перше, кількість грошей, які витрачаються на ремонт доріг, не співвідноситься з інтенсивністю використання дороги. По-друге, конкуренція на тендерах на підрядні роботи штучно обмежується, навіть незважаючи на використання Prozorro. Це відбувається через виключення учасників з формальним критерієм", - пояснюють в ЦЕС.

Крім політичного чинника, на низьку ефективність використання грошей платників податків також впливає короткий термін планування, встановили експерти.

"В Україні поширена практика планувати на 5 років, у Словаччині - мінімум на 20", - йдеться в релізі.