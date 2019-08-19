Аграріям компенсують майже 120 мільйонів за садивні матеріали - Мінагро

Компенсацію витрат на придбання саджанців плодово-ягідних культур та винограду на загальну суму 119,8 млн грн отримають 112 суб'єктів господарювання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Відповідно до наказу Мінагрополітики № 469 від 13 серпня 2019 року на рахунки обласних департаментів агропромислового розвитку перераховано коштів на суму 119,8 млн грн для компенсації витрат на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур та винограду. Найближчим часом ця сума буде перерахована 112 суб’єктам господарювання", - ідеться в повідомленні Мінагро.

Зазначається, що найбільші суми компенсації отримають сільгоспвиробники Київської (31,0 млн грн), Закарпатської (19,2 млн грн) та Одеської (16,5 млн грн) областей.

Із повним переліком отримувачів державної підтримки можна ознайомитися за посиланням.

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Як повідомляв Укрінформ, Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» передбачено видатки загального фонду в сумі 400 млн грн за бюджетною програмою «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними».

Торік, за словами, в. о. міністра аграрної політики та продовольства України Ольги Трофімцевої, компенсацією вартості садивного матеріалу скористалися 167 суб’єктів господарювання, які заклали 3 690 га плодово-ягідних культур, з них 902 га ягідників. Очільниця міністерства уточнила, що 96% ягідних насаджень були закладені завдяки держпідтримці.