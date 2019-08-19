Українські банки знижують ставки по валютних депозитах

За останній місяць банки підвищили депозитні ставки для заощаджень у гривні, і знизили для валютних вкладів.

Про це свідчить огляд актуальних депозитних програм в банках України, проведений LIGA.net(дані на 19.08.2019).

Середня ставка за депозитами в гривні знизилася для вкладів строком понад рік (на 0,83 d. п. до 13,87% річних). Не зазнали змін безстрокові заощадження (8,24%) і депозити періодом менше місяця (10,50%). Зросли в ціні вклади на термін від місяця до трьох (на 0,01 в.п. до 12,01% річних). Депозити на період від 3 до 6 місяців подорожчали на 0,14 в. п. до 14,08% річних. Заощадження терміном від півроку до року набрали 0,64 в. п. і пропонують 14,69% річних.

Доларові заощадження переважно знизили середні ставки. Максимально впали в ціні вклади на термін від 3 до 6 місяців (на 0,76 в. п. до 2,26% річних). Депозити періодом до місяця знизили прибутковість на 0,12 в. п. до 1,21% річних. Вклади на період понад рік подешевшали на 0,06 в. п. до 2,87% річних. Вартість депозитів на термін від місяця до трьох опустилася на 0,02 в. п. і становить 1,19% річних. Безстрокові заощадження скинули 0,01 в. п. і пропонують 0,63% річних. Подорожчали лише депозити періодом від 6 до 12 місяців, на 0,54 п. п. до 2,87% річних.

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Для заощаджень в євро середні ставки зросли лише на періоди від півроку до року (на 0,46 в. п. до 2,06% річних) і понад року (на 0,16 в. п. до 2,23% річних). Впала прибутковість вкладів на термін від 3 місяців до 6, на 0,69 в. п. до 1,60% річних. Депозити терміном менше місяця подешевшали на 0,10 в. п. і пропонують 0,87% річних. Опустили прибутковість і вклади період від місяця до 3 (на 0,02 в.п. до 1,17% річних). Безстрокові заощадження втратили в ціні всього 0,01 в. п. і пропонують 0,49% річних.

Огляд складено на підставі даних по 140 депозитними програмами від 28 українських банків, дата останнього оновлення – 19.08.19.