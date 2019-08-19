У профспілці повідомили, чому другий тиждень не працює шахта «Капітальна»

На Донеччині шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля» другий тиждень не працює, тому що ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Мирноградська» заблокувало прийом гірничої маси на збагачення.

Про це 19 серпня повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Шахта «Капітальна» ДП «Мирноградвугілля» другий тиждень не працює, вугілля не добувається, бо ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Мирноградська» заблокувало прийом гірничої маси на збагачення. Шахта «Капітальна» зазвичай добуває 1,5 -2 тис. тонн на добу», - написав голова профспілки.

Він пояснив, що робота шахти повністю залежить від фабрики, бо вона розташована із копальнею на одному промисловому майданчику і нерозривно поєднана з нею виробничим процесом: без жодних проміжних операцій видобута гірнича маса прямо із надр конвеєром надходить на фабрику.

Блокування повноцінної роботи шахти наносить значні збитки не лише шахті, а й ДП «Мирноградвугілля», бо «Капітальна» - опорна шахта державного підприємства. Саме вона забезпечує левову частку грошових надходжень на підприємство, тому обмеження видобутку вугілля робить нерентабельною і шахту, й ДП «Мирноградвугілля», а також відчутно, майже на 70%, за підрахунками самих гірників, знижує їхній заробіток, пояснив Волинець.

Він додав, що у липні шахта «Капітальна» також практично не працювала через те, що ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Мирноградська» кілька тижнів не приймало видобуту копальнею гірничу масу на збагачення і шахта не відвантажувала вугілля споживачам. Через це, за словами голови місцевої організації НПГУ (місто Мирноград, Покровський район) Олександра Абрамова, підприємство зазнало майже 60 млн грн збитків.