Аналітики не очікують значних змін курсу долара до гривні

На поточному тижні не очікуються значні зміни курсу долара до гривні, готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,1/25,3 грн.

Про це йдеться у прес-релізі Альпарі, який є в розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми не очікуємо значних змін долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,1/25,3 грн", - йдеться в повідомленні.

У Альпарі наголошують, що за тиждень курс долара до гривні змінився на різних сегментах валютного ринку різноспрямовано, і при цьому зовсім незначно, консолідація поблизу поточних рівнів триває.

Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс із 25,09 грн до 25,14 грн (+0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 25,12/25,43 до 25,11/25,39 (-0,05%/-0,2%).

"Те, що протягом тижня курс долара змінився незначно, і в різних напрямках, а пропозиція на міжбанку за тиждень і зовсім не змінилася, свідчить про стабілізацію курсу на поточних рівнях, і дозволяє припустити, що в короткостроковій перспективі поблизу цих рівнів долар і залишиться", - підсумували експерти.