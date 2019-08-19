Аналітики не очікують значних змін курсу долара до гривні

Аналітики не очікують значних змін курсу долара до гривні

Укрінформ
На поточному тижні не очікуються значні зміни курсу долара до гривні, готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,1/25,3 грн.

Про це йдеться у прес-релізі Альпарі, який є в розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми не очікуємо значних змін долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 25,1/25,3 грн", - йдеться в повідомленні.

У Альпарі наголошують, що за тиждень курс долара до гривні змінився на різних сегментах валютного ринку різноспрямовано, і при цьому зовсім незначно, консолідація поблизу поточних рівнів триває.

Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс із 25,09 грн до 25,14 грн (+0,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках за тиждень знизилися з 25,12/25,43 до 25,11/25,39 (-0,05%/-0,2%).

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"Те, що протягом тижня курс долара змінився незначно, і в різних напрямках, а пропозиція на міжбанку за тиждень і зовсім не змінилася, свідчить про стабілізацію курсу на поточних рівнях, і дозволяє припустити, що в короткостроковій перспективі поблизу цих рівнів долар і залишиться", - підсумували експерти.

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