НБУ занепокоєний процедурою, за якою Ощадбанк продовжив контракт з Пишним

Національний банк України відхилив кандидатури більшості членів наглядової ради (НР) АТ “Ощадбанк” та висловив занепокоєння щодо процедури, за якою новообрана НР продовжила контракт з головою правління банку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк розглянув пакети документів новообраних членів наглядової ради АТ “Ощадбанк”, а також провів тестування та співбесіди з ними. За результатами оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку прийняв рішення відмовити у погодженні таким особам: Шевкі Аджунеру (голова наглядової ради, незалежний директор), Олексію Грінченку (заступник голови наглядової ради, незалежний директор), Олексію Резнікову (член наглядової ради, незалежний директор), Дмитру Власову (член наглядової ради, представник від Верховної Ради України), Даніелю Білаку (член наглядової ради, представник від Кабінету міністрів України)", - йдеться у повідомленні.

Керуючись своїм правом, Національний банк вимагатиме заміни вказаних членів НР. Ще Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку прийняв рішення про можливість погодження таких осіб: Байба Апін (член наглядової ради, незалежний директор), Міхаель Вайнштейн (член наглядової ради, незалежний директор), Пітер Бріггс (член наглядової ради, незалежний директор), Юрій Храмов (член наглядової ради, представник від Президента України). Остаточні рішення щодо цих кандидатів будуть прийняті Національним банком після усунення зауважень до поданих ними документів.

Також Національний банк висловлює глибоке занепокоєння процедурою, за якою НР продовжила контракт з головою правління Ощадбанку. Статтею 7 Закону “Про банки і банківську діяльність”, якою запроваджено реформу корпоративного управління у держбанках, передбачено конкурсний порядок призначення голови правління. Натомість, наглядова рада Ощадбанку без проведення конкурсу прийняла рішення продовжити контракт із нинішнім головою правління на 5 років.

“Ухвалений Верховною Радою у 2018 році закон щодо підвищення рівня корпоративного управління у державних банках мав на меті привести принципи та механізми їх управління у відповідність до найкращих міжнародних стандартів і в результаті підвищити конкурентоспроможність та ефективність самих банків. Окрім того, реформа корпоративного управління в банках украй важлива для інвестиційного клімату в державі, а управління в державних банках має бути взірцем для всієї системи. Саме тому ми наполягаємо на неухильному слідуванню духу й змісту реформи корпоративного управління в державних банках. Регулятор вважає, що незалежно від того, хто обійматиме посаду голови правління, що безсумнівно є прерогативою наглядової ради, всі процедури, передбачені законом, мають бути дотримані. І це є справою честі для новообраної наглядової ради”, - зазначила перший заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.

Свою позицію Національний банк у встановленому порядку доведе до Кабінету міністрів України, який здійснює повноваження власника Ощадбанку.

Як повідомляв Укрінформ, 2 серпня стало відомо, що наглядова рада Ощадбанку продовжила повноваження голови правління фінустанови Андрія Пишного ще на п'ять років. Тоді ж у банку зазначили, що згідно з чинним законодавством, проведення конкурсу при наявності діючих контрактів із менеджментом банку не передбачено.