Ощадбанк продовжив контракт з Пишним ще на п'ять років

Наглядова рада державного банку "Ощадбанк" продовжила повноваження голови правління Андрія Пишного ще на п'ять років.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Ощадбанку.

"На підставі отриманих висновків Наглядова рада прийняла рішення підтвердити професійну придатність голови правління, відповідність кваліфікаційним вимогам та продовжити його повноваження на наступні 5 років", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що наглядова рада прийняла рішення провести оцінку правління банку із залученням міжнародної компанії з підбору персоналу "Педерсен і партнерс" відповідно до міжнародної практики, і наразі проходить наступний етап - оцінювання членів правління та ключових керівників Ощадбанку.

Крім того, в банку зазначили, що згідно з чинним законодавством проведення конкурсу при наявності діючих контрактів з менеджментом банку не передбачено.

Як відомо, Пишний був призначений керівником Ощадбанку у березні 2014 року.