В Ощадбанку шоковані рішенням НБУ про дискваліфікацію членів наглядової ради

Члени наглядової ради Ощадбанку збентежені рішенням НБУ дискваліфікувати п’ять членів наглядової ради та припускають, що це пов'язано з недавнім рішенням ради продовжити трудовий контракт із головою правління Ощадбанку Андрієм Пишним.

Про це йдеться в спільній заяві членів наглядової ради Ощадбанку, повідомляє пресслужба банку.

"Ми, члени наглядової ради Ощадбанку, шоковані та збентежені рішенням Національного банку України дискваліфікувати п’ять членів наглядової ради. П'ять висококваліфікованих фахівців із бездоганним досвідом роботи і репутацією були дискваліфіковані кваліфікаційною комісією НБУ без пояснення причин. За відсутності пояснення можна зробити висновок лише з опублікованого релізу НБУ, що реальною причиною відхилення кандидатур стало невдоволення деяких членів комісії НБУ недавнім рішенням ради продовжити трудовий контракт із головою правління Ощадбанку Андрієм Пишним. Ми очікували, що відповідно до загальновизнаних стандартів об'єктивності і належного проведення процесу комісія НБУ оприлюднить причини, з яких п'ятеро з нас були дискваліфіковані, щоб дозволити нам хоча б спростувати ці заперечення. Навіть дискреційні повноваження мають здійснюватись не в самовільній манері, а відповідно до критеріїв справедливості", - зазначається в заяві.

У заяві наголошується, що рішення наглядової ради було прийнято згідно зі статутними повноваженнями відповідно до законодавства України та Статуту Ощадбанку та при повній обізнаності Національного банку України про всі етапи його прийняття.

"Як результат, рішення Національного банку України про нашу дискваліфікацію є, на нашу думку, порушенням закону та може мати небажані наслідки у вигляді зриву реформ корпоративного управління в Україні на стадії становлення. Це є основоположний принцип – якщо наглядовим радам дозволяється працювати лише в тому випадку, коли вони приймають рішення на користь регуляторів, то реформи не матимуть результату", - наголошується у спільній заяві.

Членів наглядової ради було обрано відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність». Незалежні члени пройшли жорстку оцінку незалежної міжнародної рекрутингової компанії з-поміж сотень внутрішніх та зовнішніх кандидатів. У процесі відбору міжнародна консалтингова компанія і призначений урядом Номінаційний комітет провели оцінку всіх претендентів на їх відповідність вимогам чинного законодавства, включаючи нормативні вимоги НБУ, та надали всі необхідні документи на затвердження Кабінету Міністрів України.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України відхилив кандидатури більшості членів наглядової ради (НР) АТ “Ощадбанк” та висловив занепокоєння щодо процедури, за якою новообрана НР продовжила контракт з головою правління банку.