OpenMarket пустить з молотка арештований літак ЯК-40

Майданчик OpenMarket (ДП “СЕТАМ”) виставив на аукціон арештований пасажирський літак ЯК-40 за стартовою ціною 4,5 млн грн.

Про це повідомляється у пресрелізі ДП “СЕТАМ”, який є у розпорядженні Укрінформу.

“На продаж виставлено літак пасажирський ЯК-40 1976 року випуску, заводський номер 9610546, державний реєстраційний знак UR-CDW, виготовлювач - Саратов САЗ, бортовий радіотелефонний знак URCDW, реєстраційне посвідчення повітряного судна № РП 1986/4 від 06.11.2006. Остання дата експлуатації — орієнтовно 2013 рік”, - йдеться у повідомленні.

Знаходиться повітряне судно у Києві, на території, яка належить Міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни). Дата проведення аукціону — 12 вересня 2019 року.

«Літак може стати гарним придбанням для місцевої авіакомпанії або для авіаремонтного підприємства», - зазначив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов.