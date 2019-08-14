На СЕТАМі продаватимуть майно "Самсунг Україна"

ДП “СЕТАМ” уклало угоду з ТОВ «Самсунг Україна Електронікс Компані» про продаж майна на електронному аукціоні.

Про це йдеться в пресрелізі, що є в розпорядженні Укрінформу.

"OpenMarket (ДП “СЕТАМ”) уклав угоду з ТОВ «Самсунг Україна Електронікс Компані» про реалізацію майна на електронному аукціоні. ДП “СЕТАМ” продовжує стратегію розвитку добровільного продажу. Будь-хто може скористатися перевагою найбільшого електронного аукціону", - йдеться в повідомленні.

Наразі головними користувачами послуги є банки, які отримали від продажів понад 2 млрд грн. Вже виставлено на продаж три лоти з офісним обладнанням.

«Клієнти обирають OpenMarket через високе зростання ціни, яке становить 10,7% за всю історію, а після впровадження блокчейну - 17,8 %. Впевнений, що запропоновані Самсунг лоти знайдуть свого покупця», - розповів генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов.

Як повідомляв Укрінформ, OpenMarket (ДП “СЕТАМ” Агентства з розшуку та менеджменту активів) - це ефективний засіб реалізації майна через мережу Інтернет. Система працює на всій території України з 2014 року.