Держгеонадр виставила на аукціон 4 ділянки за 230 тисяч

Державна служба геології та надр України (Держгеонадр) на сьомий електронний аукціон виставила спеціальні дозволи на користування чотирма ділянками у Хмельницькій, Львівській, Тернопільській та Рівненській областях загальною початковою сумою 230 тис. грн.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Держгеонадр.

"Державна служба геології та надр на сьомий електронний аукціон в ProZorro.Продажі, намічений на 30 вересня, виставила спеціальні дозволи на користування чотирма ділянками з підземними водами, пісками, базальтом, піщано-гравійної сумішшю в Хмельницькій, Львівській, Тернопільській та Рівненській областях", - йдеться у повідомленні.

Так, зі стартовою ціною в 140 тис. грн на аукціон виставлено спецдозвіл на користування Підволочиської площею з покладами підземних вод (Тернопільська область).

Зі стартовою ціною в 72 тис. грн до аукціону представлена ділянка Урочище Глибоч з підземними водами (Львівська обл).

З ціною в 15 тис. грн на аукціон виставлена ділянка Берестовецька-2 з покладами базальтів і піску (Рівненська область).

Каштанівську ділянку з покладами піщаної-гравійної суміші виставлено за 5 тис. грн (Хмельницька область).

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“Загальна вартість стартових цін ділянок в 4 областях становить більше 230 тис. грн. Сподіваюся, сума буде більша. Всі надходження від продажів прав на користування надрами надійдуть до держбюджету країни”, – прокоментував голова геологічної служби Олег Кирилюк.