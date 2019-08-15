Постачати газ для Луганської ТЕС має ДТЕК - Нафтогаз

"За Законом України "Про ринок природного газу", Кабінет Міністрів України має право накласти спеціальні обов'язки на будь-якого суб'єкта ринку. Немає жодної різниці, чи це державна компанія, чи приватна. Тобто, з точки зору закону немає... У групі ДТЕК є газовидобувне підприємство DTEK Oil&Gas - ДТЕК Нафтогаз", - йдеться у повідомленні.

Нафтогаз підкреслює, що у 2018 році обсяги видобутку газу ДТЕКом у кілька разів перевищили потреби Луганської ТЕС.

"Цитуємо сайт підприємства: "ДТЕК Нафтогаз - найбільша в Україні приватна газовидобувна компанія. У 2018 році ми видобули рекордні для українського приватного газовидобування 1,65 млрд куб. м природного газу". Це в кілька разів перевищує потреби Луганської ТЕС в газі", - додали у Нафтогазі.

Як повідомляв Укрінформ, 14 серпня ряд схвалив рішення, відповідно до якого НАК "Нафтогаз України" мусить продавати газ компанії «ДТЕК Східенерго» (до якої входить Луганська ТЕС) за ціною 2 895 грн за 1 тис. кубометрів - на 40% дешевше, ніж отримує газ населення.

Представник Президента в уряді Андрій Герус назвав таке рішення рішення безпрецедентним, адже вперше за всю історію Нафтогаз зобов’язали продавати газ за зниженою ціною приватній компанії.

У Нафтогазі заявили, що через субсидіювання Луганської ТЕС недоотримуватимуть 100-300 млн грн щомісяця.