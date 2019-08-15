Кравцов заявив, що Укрзалізниця готова до вивезення нового врожаю зернових
Про це заявив голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов, повідомляє медіацентр "Магістраль".
"У минулому році Укрзалізниця довела, що може впоратися з перевезенням врожаю зернових. Тоді проблема була лише з чергами в портах та неефективною роботою стивідорів. Я абсолютно впевнений, враховуючи збільшення нашого парку локомотивів до 1800 одиниць та парку державних і приватних зерновозів, що з транспортною частиною ми впораємося і цього року", – зазначив він.
Керівник компанії також додав, що з початку нового маркетингового року, який розпочався 1 липня, залізничники перевезли 4,26 млн тонн зернових. Цей показник на 24,6 % перевищує результати аналогічного періоду минуло року.
"Збільшити обсяги перевезень нам, зокрема, вдалося за рахунок організації зернових маршрутів. З початку липня Укрзалізниця щодня формує не менше 10 маршрутів з власного вагонного парку і частина відправлень йде чітко за графіком", – заявив Кравцов.
Крім того, поінформовано, що 6 серпня 2019 року Укрзалізниця почала оголошувати у системі Prozorro.Продажі аукціони щодо продажу послуг на перевезення в зерновозах власності компанії за маршрутними відправленнями.