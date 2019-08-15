Кравцов заявив, що Укрзалізниця готова до вивезення нового врожаю зернових

АТ "Укрзалізниця" повністю готова до вивезення зернових нового врожаю та має для цього всі необхідні ресурси.

Про це заявив голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов, повідомляє медіацентр "Магістраль".

"У минулому році Укрзалізниця довела, що може впоратися з перевезенням врожаю зернових. Тоді проблема була лише з чергами в портах та неефективною роботою стивідорів. Я абсолютно впевнений, враховуючи збільшення нашого парку локомотивів до 1800 одиниць та парку державних і приватних зерновозів, що з транспортною частиною ми впораємося і цього року", – зазначив він.

Керівник компанії також додав, що з початку нового маркетингового року, який розпочався 1 липня, залізничники перевезли 4,26 млн тонн зернових. Цей показник на 24,6 % перевищує результати аналогічного періоду минуло року.

"Збільшити обсяги перевезень нам, зокрема, вдалося за рахунок організації зернових маршрутів. З початку липня Укрзалізниця щодня формує не менше 10 маршрутів з власного вагонного парку і частина відправлень йде чітко за графіком", – заявив Кравцов.

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Крім того, поінформовано, що 6 серпня 2019 року Укрзалізниця почала оголошувати у системі Prozorro.Продажі аукціони щодо продажу послуг на перевезення в зерновозах власності компанії за маршрутними відправленнями.