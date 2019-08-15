Вантажні перевезення морським транспортом зросли на 16%

За перше півріччя 2019 року морський транспорт України перевіз 955,8 тис. тонн вантажів, що на 16,2% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За січень-червень поточного року морським транспортом України було перевезено 955,8 тис. тонн вантажів (на 16,2% більше, ніж за аналогічний період 2018 року). У тому числі, у внутрішньому сполученні було перевезено 451,6 тис. тонн вантажів (у 2,1 раза більше), у закордонному — 504,0 тис. тонн (на 16,8% менше).

Найбільше за перше півріччя 2019 року морським транспортом було перевезено чорних металів (432,7 тис. тонн; на 16,2% менше), зерна (265,5 тис. тонн; у 2,2 раза більше), кольорових металів (34,8 тис. тонн).

Як повідомлялось, згідно із даними Держстату, за І півріччя 2018 року морським транспортом України було перевезено 822,6 тис. тонн вантажів, що на 21,8% менше, ніж за аналогічний період 2017 року.