Миколаївський морпорт цьогоріч збільшив обсяги перевалки вантажів на 23%

Миколаївський морський порт за перші сім місяців 2019 року збільшив обсяги перевалки вантажів на 23,3%.

Про це повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України.

«Миколаївський морпорт за перші сім місяців 2019 року перевалив майже 18,2 млн тонн вантажів. Це на 23,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Також оброблено 1 011 суден», - ідеться у повідомленні АМПУ.

Лідерами за темпами зростання обсягів перевалки за підсумками січня-липня стали хлібні вантажі та руда.

Таким чином, Миколаївський морпорт став другим в Україні після порту Південний, які за цей час найбільше наростили обсяги перевалки вантажів.

Читайте також: АМПУ запропонувала Президенту пакет ініціатив щодо портової галузі

Як повідомляв Укрінформ, торік Миколаївський морський порт перевалив понад 29 млн тонн вантажів, що на 24% більше, ніж попереднього року. За підсумками 2018 року він піднявся в рейтингу морських портів України на 2-ге місце, утримуючи за собою лідерство в перевалці рослинної олії, нафтопродуктів та зерна.