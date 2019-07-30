АМПУ запропонувала Президенту пакет ініціатив щодо портової галузі

Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" спрямувало в Офіс Президента України пакет ініціатив з розвитку портової галузі.

Про це повідомляється на сайті АМПУ.

"АМПУ спрямувала в Офіс Президента України пакет ініціатив з розвитку морської галузі. Документ містить перелік рішень (законів, нормативних актів тощо) – як невідкладних, так і стратегічних, – які мають прийняти Верховна Рада та Кабінет міністрів задля вирішення проблемних питань, що перешкоджають розвитку портової галузі України", - йдеться у повідомленні.

Керівник ДП “Адміністрація морських портів України” Райвіс Вецкаганс зауважив, що передача напрацьованого пакету ініціатив – це логічне продовження діалогу між Офісом Президента України та АМПУ за підсумками зустрічі в рамках робочої поїздки Президента України Володимира Зеленського до Одеси 13 липня.

“Наша стратегічна мета – по-перше, завдяки ефективному партнерству держави та бізнесу, наростити обсяги перевалки в українських портах щонайменше на 25 млн тонн протягом 5 років, а до 2038 року перетнути позначку у 200 млн тонн на рік (за оптимістичним сценарієм) за рахунок підвищення ефективності використання портової інфраструктури. А по-друге, вивести Україну в ТОП-30 країн у Глобальному індексі конкурентоспроможності (World Economic Forum). Це амбітні, але цілком досяжні цілі за умови злагодженої спільної роботи на результат усіх стейкхолдерів портової галузі”, - підкреслив Вецкаганс.

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Щодо діяльності ДП “АМПУ”, то зазначається, що найбільш нагальними питаннями, що потребують вирішення на державному рівні, є корпоратизація підприємства з унормуванням майнових відносин та запровадження моделі “порт-лендлорд” щодо гармонічного земельного планування, розширення повноважень наглядової ради задля більш гнучкого фінансового планування (в т. ч. щодо встановлення тарифів та зборів), а також зміна фінансового та процедурного механізмів оренди причалів.

“У планах АМПУ в найближчі 5 років – суттєво підвищити ефективність використання власного флоту при здійсненні експлуатаційного днопоглиблення (50% — власним флотом), збільшивши обсяги робіт у понад 2,5 разу – до 4,5 млн куб. м на рік, реалізація 4 концесійних угод в українських портах, подальше відродження річкового судноплавства та круїзного туризму. Вирішення цих питань можливе лише за умови збалансованої та послідовної політики держави, на яку ми щиро сподіваємося та розраховуємо”,— наголосив Вецкаганс.