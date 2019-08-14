Уряд затвердив умови концесії портів "Ольвія" та "Херсон"

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 14 серпня 2019 року схвалив рішення про затвердження умов і початок концесії Херсонського морського порту та Спеціалізованого морського порту «Ольвія».

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на Facebook.

“Щойно Уряд схвалив рішення про затвердження умов і початку концесії морських портів Ольвія та Херсон! Маємо попередньо більше двадцяти заявок від потужних іноземних і українських компаній. Державна власність може бути привабливою, якщо гарантувати чесні і конкурентні правила гри, провести прозорий конкурс і залучити провідних інвесторів”, - написав Омелян.

Він додав, що концесія державних об’єктів передбачає їхню передачу у довгострокове управління приватним компаніям, при цьому такі об’єкти залишаються у власності держави.

За словами Омеляна, це дозволить збільшити надходження податків до бюджетів всіх рівнів, створити нові робочі місця, залучати прямі інвестиції, збільшити відрахування до місцевих бюджетів та ліквідувати політичну корупцію.

Міністр інфраструктури розповів, що також вже готовий новий законопроєкт про концесію об'єктів державної власності, за який новий парламент може проголосувати восени цього року.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство інфраструктури України і Міжнародна фінансова корпорація (IFC) 14 листопада 2017 року підписали Меморандум про взаєморозуміння з метою розвитку державно-приватного партнерства (ДПП) у портовій галузі. Зокрема, IFC пообіцяла допомогти зі структуруванням проєктів ДПП у двох українських портах — ДП «Стивідорна компанія «Ольвія» і ДП «Херсонський морський торговельний порт». Раніше, у червні 2017 року, Мінінфраструктури затвердило плани підготовки і реалізації пілотних проектів з передачі в концесію державного майна ДП «Стивідорна компанія «Ольвія», ДП «Херсонський морський торговельний порт». 5 вересня 2018 року в Україні завершилася робота над підготовкою технічно-економічних обґрунтувань передачі в концесію українських портів "Ольвія" та “Херсон".

Конкурс на концесію портів Мінінфраструктури планувало оголосити у червні 2019 року після затвердження тендерної документації.