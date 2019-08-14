Фіксація обмінного курсу гривні на заниженому рівні гальмує приплив інвестицій - НБУ

Фіксація обмінного курсу на заниженому рівні лише мотивує спекулянтів заводити «гарячі гроші» у великих обсягах, що посилює дисбаланси в економіці.

Про це у своїй колонці для НВ Бізнес написав заступник директора департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку України Володимир Лепушинський, повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Штучне утримання обмінного курсу від ревальвації за рахунок повного викупу валюти Національним банком суперечить наміру знизити інфляцію до цілі в 5%. Навмисна протидія зміцненню гривні за сприятливої ситуації на валютному ринку унеможливить зниження інфляційних очікувань. Однакова ймовірність зміни обмінного курсу в обидві сторони (як девальвації, так і ревальвації) є необхідною умовою зміцнення довіри до гривні та зниження рівня доларизації економіки. Хто довірятиме гривні, якщо Національний банк допускатиме лише девальвацію, але утримуватиме курс від ревальвації?" - зазначив Лепушинський.

Таким чином він відповів на критику у бік Нацбанку щодо зміцнення курсу гривні. Бо, коли у липні 2019 року курс гривні пробив чергову психологічну межу у 25 грн/долар, дехто, за його словами, висловив думку, що таке стрімке посилення національної валюти шкодить економіці, а дії Національного банку, який не перешкоджав цьому, назвав незрозумілими.

Заступник директора департаменту НБУ впевнений, що фіксація обмінного курсу на заниженому рівні, як демонструє історичний досвід України та інших країн, лише мотивує спекулянтів заводити «гарячі гроші» у великих обсягах, що посилює дисбаланси в економіці. Це також гальмує приплив довгострокових інвестицій в економіку країни.

"Якщо уявити, що НБУ не буде дозволяти обмінному курсу посилюватися, це свідчитиме що у перспективі він буде рухатися лише в одну сторону – девальвації, або, у кращому випадку, просто залишатиметься незмінним. За таких умов на приплив довгострокових інвестицій розраховувати марно", - відзначив Лепушинський.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня міністр фінансів України Оксана Маркарова розкритикувала Національний банк за те, що він не докладає достатньо зусиль для стримування зміцнення курсу гривні. Станом на 31 липня Нацбанк встановив офіційний курс на рівні 25,08 грн за долар. До того дня від початку червня 2019 року він зміцнився на 2 грн.